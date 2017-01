Mia Talerico, la bimba star della Disney minacciata online di morte

10:09 - La serie tv "Good Luck Charlie" aveva fatto molto parlare perché per la prima volta nel mondo Disney compariva una famiglia omosessuale. A pochi giorni di distanza si torna a parlare della sitcom perché una delle star, la piccola Mia Talerico di cinque anni, viene minacciata online di morte. Sulla vicenda indaga la polizia di Los Angeles.

Mia veste i panni di Charlie nella sitcom di successo di Disney Channel giunta al 100esimo episodio e che si concluderà a febbraio. Gli inquirenti non fanno trasparire nulla sulle indagini, si sa solo che la polizia ha preso sul serio le minacce ma non rilascia dettagli data "la grande sensibilità". Bocche cucite anche alla Disney: un portavoce contattato dalla Cnn si è trincerato dietro ad un "no comment".