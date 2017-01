2 agosto 2014 Melita Toniolo: "Sono sfortunata con gli uomini, mi butto sul lavoro" La ex gieffina lancia una linea di t-shirt, si prepara a un provino importante per la tv e a Tgcom24 confessa che l'amore... di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

14:44 - Da tempo non la si vede in tv, anche se Melita Toniolo lavora molto con i live comici e sta studiando per un provino importante a settembre. Intanto prima delle vacanze, da single, a Formentera, la ex gieffina 28enne lancia una linea di t-shirt che riportano le scritte dei suoi tattoo e a Tgcom24 confessa: "In amore sono sfortunata, cerco un uomo con le palle".

Melita, come nasce questo progetto?

L'azienda Melonestore ha visto le mie foto su Instagram e mi ha chiesto di pensare a una linea di t-shirt con qualcosa che mi rappresentasse, e io non ho avuto dubbi, i miei tatuaggi...



Già, quanti ne hai?

Credo otto, forse nove. Aspetta che li contiamo insieme... Sì, otto...

Sono quasi tutte scritte...

Sì, ad esempio "Prendimi per mano" mi piace molto, è dedicata a tutte le persone che mi hanno lasciata in un momento difficile o importante. Darsi la mano è per me quel gesto dolcissimo che ti fa sentire protetta da una persona.

Tattoo legati all'amore, quindi...

Sempre, sono frasi importanti che segnano un momento particolare della mia vita. In realtà prima li odiavo i tatuaggi, poi nel 2007 ne ho fatto uno senza pensarci troppo una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello. Una farfalla, dedicata ad Alessandro Tersigni, parlavamo sempre di farfalle nello stomaco, i fan ci regalavano disegni con le farfalle e così mi sono buttata..

Molti personaggio dello spettacolo si buttano su iniziative legate alla moda...

Soprattutto per una esigenza di lavoro, credo, siamo in tante...

Già, da tempo non ti vediamo in tv...

C'è la squadra di Studio Aperto che mi vuole bene e appena c'è la possibilità mi chiama, lavoro a Comedy Central, ma faccio soprattutto tantissimi live con i comici.

Cosa bolle in pentola per questo inverno?

A settembre ho un provino importante per la tv, incrociamo le dita...

Intanto sei pronta a partire per le vacanze, a Formentera....

Sì, come tutti gli anni, con la solita compagnia, i soliti amici...

Vacanze da single...

Assolutamente sì, non ho nessuna intenzione di fidanzarmi, vivo tutto l'anno a Milano, perché dovrei farlo lì?, dove ci sono sempre le stesse persone tra l'altro...

Sembri un po' delusa dall'amore, sui social scrivi frasi malinconiche...

Ma non sono necessariamente legate all'amore, la delusione può essere anche per un'amica...

Però in amore non sei molto fortunata

Puoi dirlo forte...

Cosa deve fare un uomo per non deluderti?

Non deve dirmi bugie, deve essere chiaro, diretto, non deve avere paura di presentarsi per quello che è. Gli uomini stanno cambiando, hanno paura ad esporsi, non sanno prendere una situazione in mano, ecco vorrei un uomo con le palle. Non corteggiano neanche più...

Quindi tocca a te corteggiare?

In tutte le mie storie sono sempre stata io a fare la prima mossa. Mando rose, fiori, faccio inviti... spesso non fanno il primo passo perché la mia immagine pubblica li spaventa. Io invece amo la normalità, le persone vere, e se qualcuno mi piace mi faccio avanti.

Non hai mai parlato delle tue storie d'amore finite...

E non lo farò neanche con quest'ultima ( Andrea Catavolo). Rispetto le persone, anche quando mi fanno male, anche quando mi deludono, non so odiare...