Melita Toniolo, casting per lo sceicco

16:56 - Non è più Diavolita, ma semplicemente Melita Toniolo. La showgirl torna a rivestire il ruolo di inviata a "Lucignolo" e si occupa di una storia recentemente balzata agli onori della cronaca: uno sceicco ha organizzato un casting per trovare cento ragazze che accompagnassero lui e la sua famiglia a far shopping, durante le vacanze estive in Italia. Eccola in azione durante la puntata di domenica 13 aprile in onda su Italia Uno.

Melita prima fa un giro per la città e come ogni inviata che si rispetti cerca in tutti di capire se la notizia del casting organizzato per il misterioso sceicco sia vera. Poi decide di indagare in prima persona e si presenta ai provini travestita da odalisca...