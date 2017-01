Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: "Dopo il parto e i Mondiali ci sposiamo"

12:24 - "Certo che voglio assistere al parto di Melissa. Voglio vedere tutto". Queste le parole del calciatore Kevin Prince Boateng, in un’intervista esclusiva in onda sabato 22 marzo su Canale 5 a "Verissimo". In collegamento da Dusseldorf, il calciatore e la Satta, per la prima volta insieme in tv, hanno raccontato come stanno vivendo l'ultimo mese di attesa, prima della nascita del loro bambino. E presto ci saranno i fiori d'arancio: "Nel 2015, dopo i Mondiali".

A Silvia Toffanin che chiede al centrocampista dello Schalke 04 se il prossimo passo dopo la nascita di loro figlio sarà il matrimonio, Kevin risponde: "Sì, nel 2015, dopo il Mondiale, possiamo organizzare tranquillamente il nostro matrimonio". Boateng è già padre di un bimbo nato da una precedente relazione. Melissa però non ha ancoro avuto la possibilità di conoscerlo e frequentarlo. Ai microfoni di Verissimo racconta: "Non è una situazione semplice, ma ci vuole tempo e pazienza. A volte non bisogna forzare i tempi e lasciare che le cose accadano. Comunque mi piacerebbe che venisse presto da noi e conoscesse il suo fratellino".



Qualche mese fa, proprio andando a trovare suo figlio, Kevin Prince è stato aggredito da uno sconosciuto. Racconta: "Ero andato a portare i regali di Natale a mio figlio. Uscito da casa sua, mi sono sentito chiamare per nome, mi sono girato e un uomo mi ha sferrato un pugno in faccia, ma sulle ragioni del suo gesto non ho spiegazioni". La Satta aggiunge: "La mia preoccupazione era quella che non si fosse fatto troppo male. Comunque, abbiamo passato il giorno di Natale in ospedale".