Megan Montaner, il lato sexy de "Il segreto"

15:29 - Sotto i panni, decisamente castigati, di Pepa Aguirre si nasconde Megan Montaner. Alta e slanciata, con un fisico da modella, una delle protagoniste de "Il segreto", la fortunata telenovela in onda su Canale 5, si mostra in bikini e incanta tutti. Niente scialle, gonna larga o fazzoletto in testa... Sulle spiagge di Formentera Megan sfoggia un costume succinto che mette ben in risalto le curve perfette, come mostrano gli scatti di "Chi".

Ventisei anni e una carriera da modella alle spalle, Megan prima di arrivare in tv ha lavorato anche come truccatrice salvo poi formarsi in una scuola di recitazione a Madrid. Il suo personaggio, Pepa, è un'inguaribile romantica che vive amori impossibili e, forse proprio per questo, i rumors le hanno subito attribuito un flirt con il collega Alex Gadea, che nella fiction interpreta Tristan.



In realtà qualcuno che le fa battere il cuore c'è, ma con il mondo del cinema non c'entra nulla. Megan, infatti, è fidanzata con Gorka Ortuzar, biologo e velista impegnato nella salvaguardia dei delfini e delle tartarughe. Un animo guerriero, proprio come quello di Pepa.