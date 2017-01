8 agosto 2014 Megan Fox, la sex symbol va in bianco

09:57 - Megan Fox sarà anche una star e un sex symbol riconosciuto universalmente, ma deve affrontare anche lei i problemi coniugali che toccano a molte donne. E così l’attrice ha confessato a "Entertainment Tonight" di avere una vita sessuale praticamente azzerata: "Con mio marito Brian Austin Green non si batte chiodo". Il motivo? Nessun calo del desiderio ma semplicemente il loro primo bimbo Noah dorme con loro. E il letto diventa troppo affollato.

E la situazione a occhio e croce non è destinata a migliorare a breve termine. Infatti Noah ha due anni, ma la coppia ha avuto da poco il suo secondo figlio, Bodhi, nato a febbraio. E se prenderà le abitudini del fratellini, Megan e Brian hanno davanti almeno altri due anni di notti "in bianco".



Ma evidentemente per loro questo è un dettaglio sul quale si può anche chiudere un occhio. Tanto che sarebbero disposti anche a prolungare l’astinenza. "Brian dice che vorrebbe un terzo figlio -. ha confessato Megan - e io non sono contraria". Ben per loro. Il problema sarà trovare un attimo di solitudine per metterlo in cantiere...