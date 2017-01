Mediaset primo editore italiano di video sul Web e spicca Tgcom24

15:54 - Mediaset, attraverso il player VideoMediaset del sito Mediaset.it, rafforza il primato di editore italiano leader nei video online. A gennaio quasi 2 milioni di video visti ogni giorno. Lo ha stabilito Audiweb che dal 2014 ha inserito "VideoMediaset" nelle proprie misurazioni di audience. In particolare, nell'ultima settimana 20-26 febbraio, i video più visti dell'area informazione sono relativi a TgCom24 (1.632.729).

Seguono poi SportMediaset (880.169) e Tg5 (234.870). Sul fronte programmi tv, al vertice Uomini e donne (1.877.801 video visti), Le Iene (727.485) e Il Segreto (573.682).



Secondo l’istituto di rilevazione, nel mese di gennaio VideoMediaset ha totalizzato 61.438.000 visualizzazioni, quasi 2 milioni ogni giorno. Rispetto ai video visti nel gennaio 2013 (dati interni Mediaset) si tratta di un incremento ragguardevole (+83%). Questi nuovi dati Audiweb confermano che è sempre più diffusa tra gli utenti di Internet l’abitudine di consultare VideoMediaset tanto per il consumo di brevi clip in modalità “snack tv” quanto per la visione di intere puntate di programmi andati in onda.