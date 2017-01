Mediaset Premium, stagione ricca con 800 ore di nuove serie

10:52 - Marco Leonardi, direttore innovazione e contenuti Mediaset Premium, ha presentato a Milano la nuova offerta del canale: "Ci saranno 800 ore di nuove serie, 200 per i 4 canali". Ossia Joi, Action, Crime e Mya. Previsti i debutti di varie serie come "Dracula", "Mom" fino a "Almost human". Non mancheranno telefilm già affermati come "Mike e Molly" e "Suits".

Attualmente il numero degli abbonati Premium si aggira attorno ai 2 milioni, ai quali occorre aggiungere coloro che acquistano le schede prepagate. "Nel 2012 e nel 2013 c'è stato un leggero calo negli abbonati, fisiologico per tutte le pay tv - ha detto Leonardi - ma sui ricavi i dati sono in crescita. Crediamo di aver coperto abbastanza ogni genere, la risposta del pubblico è soddisfacente e anche quella del mercato pubblicitario".



"Dracula" arriva su Mya dal 15 marzo in anteprima assoluta. Jonathan Rhys Meyers nei panni di Vlad Tepes che, fingendosi un imprenditore americano, si reca nella Londra vittoriana per introdurre la scienza moderna. “The Originals" è in arrivo in prima tv sempre su Mya dal 9 febbraio. Lo spin-off di “The Vampire Diaries”, con le firme di Kevin Williamson e Julie Plec della serie-madre, è ambientato nel quartiere francese di New Orleans e segue le vicende di Klaus (Joseph Morgan), l’ibrido della stirpe dei Vampiri Originali che scopre di aspettare un figlio dalla licantropa Hayley (Phoebe Tonkin).



“Mom”, in scaletta su Joi dal 28 marzo in prima tv. Anna Faris, regina delle parodie americane al cinema, debutta in una sit-com su misura confezionata da Chuck Lorre, ideatore dell’ipercult “The Big Bang Theory” (altro titolo del pacchetto Joi).



Il futuro immaginato da J.J. Abrams nel nuovo “Almost Human” (in partenza su Premium Action dal primo marzo) è in qualche modo alle porte di una società che cambia. In prima tv della serie-evento “Orphan Black”, in onda su Premium Action dal 20 maggio. Thriller politico ad alta tensione ambientato alla Casa Bianca è l’inedito “Hostages”, in prima tv su Premium Action dall’8 giugno. "Believe” altra produzione di J.J. Abrams sugli sviluppi genetici incontrollati della scienza, in arrivo su Premium Action.



Nell’era Obama, "Ironside", remake della celebre serie del 1967 con Raymond Burr, vede il detective protagonista costretto su una sedia a rotelle assumere origini afro-americane, interpretato da Blair Underwood. Al via su Premium Crime dal primo maggio. Arriva anche l’ispettore inglese Alan Banks (Stephen Tompkinson) di “Dci Banks”, tratto dalla saga best-seller omonima. In prima tv dal 27 agosto su Premium Crime. E il poliziesco “Chicago Pd” (su Premium Crime), nuova creatura di Dick Wolf di “Law&Order”.



LE SERIE SI POSSONO "GUSTARE” CON UNA SETTIMANA D'ANTICIPO - A gennaio 2014 su Premium Play è partita l’iniziativa “Weekend Anteprima” grazie alla quale ogni weekend gli abbonati potranno vedere i pilot delle serie di punta previste su Mediaset Premium con una settimana circa di anticipo sul debutto sui canali lineari. Per tutte le info: play.mediasetpremium.it