Mediaset lancia un progetto pilota per tutelare minori e famiglie sul web

12:24 - Mediaset si schiera dalla parte dei minori e annuncia l’adozione di una serie di misure a protezione dei più piccoli su tutti i portali internet del Gruppo, compresi i servizi non lineari (on demand) attivi su tv connesse, pc, tablet e device mobili. L'occasione per l'annuncio è il Safer Internet Day, la giornata per un “internet più sicuro” promossa dall’Unione Europea che si si è tenuta oggi.



Tra le novità annunciata ci sono la verifica dell'età previa registrazione per l'accesso a contenuti VM14 on-line, la classificazione a semaforo di contenuti catch up (serie, fiction e film), il link diretto al “Comitato Media e Minori” per segnalare contenuti inappropriati.



Il web è una piattaforma di distribuzione sempre più cruciale per Mediaset. E Mediaset, al contrario di altri operatori globali, ritiene sia necessario offrire responsabilmente strumenti di tutela adeguati, soprattutto per le famiglie.



Una sensibilità non nuova per il Gruppo, tra i primi editori a sottoscrivere nel 1993 il codice di autoregolamentazione nei rapporti tra tv e minori.



Oggi come allora, accogliendo e sottoscrivendo, non senza significativi costi di realizzazione, le iniziative lanciate dalla CEO Coalition on a Better Internet for Kids, Mediaset si appresta a lanciare – prima in Europa - un nuovo sistema tecnologico di classificazione dei contenuti generati dagli utenti (User Generated Content) in un’ottica di protezione dei minori.



L’applicazione è stata sviluppata da RTI Interactive Media in collaborazione con il British Board of Film Classification e con il NICAM, l’organismo olandese preposto al rating dei programmi audiovisivi. Il progetto pilota inizierà la sperimentazione nel marzo 2014.



A spiegare l'impegno di Mediaset in favore di un internet a misura di bambino sono stati Yves Confalonieri, Direttore RTI Interactive Media, e Antonio Marziale, Presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori.



