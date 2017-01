Max Cavallari: "Bruno Arena presto a casa"

15:22 - "Ieah!!!! Bella zio!!!", Max Cavallari pubblica su Facebook nuove foto del "gemello" dei Fichi d'India Bruno Arena e annuncia che "l'eroe sta per tornare". Dopo l'ictus che l'ha colpito il 18 gennaio del 2013 durante una registrazione di "Zelig", il comico è migliorato giorno dopo giorno: non parla e non cammina, ma mangia e beve da solo e soprattutto è tornato a sorridere.

"Sono contento gemello, ti ho trovato bene, passi da gigante, tra poco vieni a casa...", scrive Cavallari sulla pagina Facebook ufficiale dei Fichi d'India. In realtà, come aveva raccontato lo stesso Max al settimanale "Visto", tutte le "domeniche lo fanno uscire per tornare a casa qualche ora a vedere le partite sul divano con i familiari". Ma il tanto atteso giorno in cui Arena lascerà la clinica dove tornerà solo per la fisioterapia è finalmente vicino.