Matteo Viviani, la "Iena" non si contiene con la sua Ludmilla Radchenko

09:23 - Passione travolgente tra la Iena Matteo Viviani e la moglie Ludmilla Radchenko, ex letterina di 'Passaparola', che non riescono a tenere a freno l'eros e si mangiano di baci in mezzo alla strada. "Novella" li ha pizzicati durante un week-end a Forte dei Marmi, mentre si lasciano andare ad effusioni hot appoggiati alla portiera di un'auto. Altro che tomba dell'amore, a loro il matrimonio (celebrato un anno fa) ha fatto decisamente bene.