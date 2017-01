Matteo Branciamore dice addio ai Cesaroni

16:26 - I Cesaroni lo hanno reso famoso, ora Matteo Branciamore dice addio alla fiction. Nella sesta stagione in onda a settembre su Canale 5, infatti, l'attore apparirà solo in una puntata: "Dopo tanti anni è normale avere voglia di cambiare e cercare nuovi stimoli", racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. Il 21 luglio debutta con uno show tv: "Condurrò Comedy on the beach, non sarò più timido e sognatore come il mio personaggio, ma molto estroverso...".

"Per cambiare dovevo lasciare I Cesaroni e avere così più tempo per fare altro - precisa Matteo - anche se in questo mestiere è sempre un salto nel buio, si sa". Branciamore anticipa quindi il suo addio: "Mi si vedrà davvero poco, per una sola puntata, la sesta credo, che se anticipo qualcosa rovino la sorpresa. Comunque sarà un addio definitivo, anche se di definitivo c'è solo la morte".



Matteo si è lasciato alle spalle il personaggio: "Ho dalla mia il fatto di essere cresciuto di età e anche fisicamente. E poi, Cesaroni o no, i fan seguono me. L'attore alla fine conta più del personaggio. In cinque anni di set ho imparato di tutto. Mi mancheranno come una famiglia. Ma anche se a casa si sta bene, bisogna tagliare il cordone ombelicale, ecco io stavo vivendo quella fase".