Matt Damon: "Sul set George Clooney mi stringeva i pantaloni di nascosto"

10:07 - George Clooney ama fare scherzi ai colleghi e questa volta nel suo mirino è finito Matt Damon. Sul set di "Monuments Men" Clooney aveva libero accesso al guradaroba dell'amico e per settimane si è divertito a cambiargli la taglia dei pantaloni. "Ogni due giorni mi stringeva i pantaloni di qualche centimetro - ha spiegato l'attore a Jay Leno - Non riuscivo a capire come fosse possibile che mi stessero sempre più attillati".

Clooney, regista e interprete del film, sul set non si è mai lasciato sfuggire nulla e Damon è venuto a conoscenza dello scherzo solo dopo, grazie ai giornali. "Sul set mi diceva Dobbiamo mantenerci in forma e io gli rispondevo Sicuro, dobbiamo farlo. Così mi allenavo duramente ma i pantaloni mi stavano sempre stretti - ha spiegato l'attore - Non gli ho mai parlato di questa faccenda, cosa che lo avrà reso ancora più soddisfatto del suo scherzo".



L'aspetto curioso è che è stato proprio Damon a dare a Clooney l'idea dello scherzo. "Un paio di anni fa avevo smesso di allenarmi e quindi ero ingrassato un po'. Così, quando mi provai un completo mi stava stretto. Il mio primo pensiero fu che George Clooney avesse assunto qualcuno per stringermi i vestiti. Lo pensavo sul serio fino a che mia molto, molto delicatamente, mi fece notare che forse avevo messo su un po' di peso".