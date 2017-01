7 aprile 2014 Massimo Lopez è la nuova voce di Homer Simpson L'attore scelto dalla Fox al posto di Tonino Accolla, scomparso lo scorso 14 luglio debutta come con le puntate in onda il 7 aprile su Italia 1 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:54 - Massimo Lopez debutta come nuova voce italiana di Homer Simpson da oggi, 7 aprile, con le puntate in onda alle 18.05 su Italia 1. Homer, infatti, era rimasto senza interprete dopo la scomparsa di Tonino Accola che gli aveva "prestato" la voce per ben 23 anni. "Con Tonino abbiamo cominciato insieme - ha raccontato l'attore - è strano che oggi sia qui proprio io a sostituirlo, dopo tanti anni".

In un'intervista rilasciata all'Ansa Massimo Lopez racconta la sua nuova avventura: "Mi sono attenuto alla scuola americana, evitando di creare un trauma nel telespettatore, soprattutto in quelli più affezionati, cercando di rimanere vicino all'originale, per quanto ovviamente la mia non sia un'imitazione. Sono molto curioso di vedere come verranno accolti i nuovi episodi della serie".



La decisione di Italia 1 di scegliere Lopez come voce di Homer ha scatenato anche qualche polemica su alcuni blog, ma l'attore ha preferito lasciar perdere, concentrandosi invece sulle somiglianze tra lui e il suo nuovo personaggio:"Ho sempre pensato che tra me e lui i punti in comune fossero diversi: una certa goffaggine, simpatico, politicamente scorretto, pigro, superficiale ma al tempo stesso molto apprensivo per la sua famiglia". Non resta che vederlo all'opera.