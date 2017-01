Massimiliano Morra, estate d'amore per il sex symbol della tv : "Sono pazzo di Adua"

16:34 - E' stato un anno d'oro per Massimiliano Morra, 27enne napoletano e nuova promessa della fiction, che si è fatto notare grazie ai ruoli in "Baciamo le mani", "Il peccato e la vergogna 2" e "Furore, il vento della speranza". Anno fortunato anche per l'amore, da quando ha incontrato sul set la collega 19enne Adua Del Vesco. "E' giovanissima ma determinata - ha confessato a Dipiù - Sono pazzo di lei, prego che duri".

I due si sono innamorati a inizio anno durante le riprese di Il peccato e la vergogna 2 e da allora non si sono più lasciati, anche se il rapporto non è stato sempre tutto rose e fiori.



"Siamo molto gelosi l'uno dell'altra ma ce la mettiamo tutta per controllare questo sentimento che avvelena l'amore - ha confessato - Lei ha solo diciannove anni ma se vuole qualcosa, nessuno può fermarla. E poi è la ragazza più bella che abbia mai incontrato. Abbiamo in comune la passione per questo lavoro, la voglia di migliorarci; con lei mi sento un uomo realizzato".



Morra spera di poter presto conquistare Hollywood e sta prendendo lezioni di inglese, anche se spiega che "per il momento ho un anno pienissimo di impegni qui in Italia. A fine settembre inizio la fiction E' la mia famiglia con Virna Lisi, poi ci sono Furore 2 e il film di un giovane regista che mi piace molto. Sarebbe interessante anche il teatro: c'è una proposta che mi solletica perché sarebbe in dialetto napoletano"