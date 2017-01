12 agosto 2014 Martina Stoessel: "Violetta mi ha travolto, ma le amiche sono le stesse" La nuova stella Disney divisa tra la vita da star e quella di 'normale' teenager Tweet google 0 Invia ad un amico

09:34 - Grazie a "Violetta" Martina Stoessel ha raggiunto in pochi anni il successo mondiale e da teenager sconosciuta è diventata la nuova stella di casa Disney. Conciliare set, tour, scuola e vita privata non è sempre facile. "E' successo tutto improvvisamente - ha raccontato l'attrice a Tv Sorrisi e Canzoni - Cerco di vivere nel modo più normale possibile. Con le amiche mi vedo nei fine settimana, ma so che non è facile essere amiche di una che fa il mio lavoro".

Per l'interprete di "Violetta" anche un pomeriggio di shopping può diventare difficile. "Vado in giro con la scorta e creo una grande confusione ogni volta che mi muovo. E' complicato uscire con le mie amiche ma ogni tanto lo facciamo: andiamo da Starbucks o al centro commerciale. Lavoro permettendo, con loro mi vedo nei fine settimana quando vengono a casa mia e ceniamo insieme. Apprezzo molto la loro pazienza, perché mi rendo conto che non è per niente facile essere mia amica".



Nonostante la notorietà improvvisa, la Stoessel ha i piedi ben piantati a terra. Merito anche del papà-manager Alejandro che l'ha seguita fin dall'inizio. "Per me il successo è arrivato prestissimo, a 15 anni, ma frequento le stesse persone di prima e a mia famiglia mi fa da scudo. Mio padre mi ha sempre guidato e anche mia madre mi segue spesso nei viaggi di lavoro, anche se non mischiamo mai l'aspetto familiare con la mia attività artistica".



"Violetta" è stato un importante trampolino di lancio, ma per il dopo l'attrice ha già le idee chiare: "So bene che la serie non potrà continuare all'infinito. Non so cosa ne sarà di Violetta, ma una cosa è certa: Martina continuerà a cantare".