Martina Colombari: "Voglio diventare di nuovo mamma"

12:17 - "Nostro figlio Achille è tanto che chiede di avere un fratellino o una sorellina, e noi ci stiamo un po’ provando". Martina Colombari, ospite a "Verissimo", sabato 15 marzo alle 16 su Canale 5, confida il desiderio di diventare nuovamente mamma. E si dichiara sempre innamoratissima del marito Alessandro Costacurta.

A proposito del suo matrimonio, infatti, Martina fa una vera e propria dichiarazione d'amore a Costacurta: "Se adesso dovessi lasciare Alessandro, non so cosa troverei in giro. Sono stata fortunata a incontrare un uomo come lui, sul quale posso sempre contare. Ci amiamo tanto".