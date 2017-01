Mariah Carey, décolleté bombastico in tv

11:39 - Mariah Carey è stata ospite del talk-show di David Letterman per presentare il suo ultimo album "Me. I Am Mariah...The Elusive Chanteuse" ma, complice un abito dalla scollatura profonda, è stato il suo generoso décolleté a catturare l'attenzione dei telespettatori. La diva della musica pop ha infatti optato per un long-dress aderente di paillettes, che lasciava ben poco spazio all'immaginazione.

Per l'album Mariah non ha seguito le fasi di produzione classiche, ma ha deciso di farlo uscire "a sorpresa" il 27 maggio, senza nessun singolo apripista. Anche il titolo del disco "Me, I'Am Mariah..." è stato reso pubblico solo qualche giorno fa.



"Volevo che le persone lo vivessero in tutte le fasi di lavorazione. Cercavo di spiegarlo, ma c'era sempre qualcuno che mi chiedeva quando avrei lanciato il singolo su iTunes - ha dichiarato la cantante - So che questo è il modo tradizionale di fare le cose, ma volevo farle a modo mio".