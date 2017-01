Maria De Filippi, sguardo sognante a 16 anni

08:28 - Sguardo sognante tipico di chi ha 16 anni, capelli lunghi scuri e allora frequentava il Liceo classico Ugo Foscolo di Pavia. Ecco Maria De Filippi a 16 anni in una bella foto in bianco e nero che Maurizio Costanzo ha mostrato durante una puntata di "Domenica In". Qualche anno più tardi quella ragazzina sarebbe diventata la numero uno della televisione italiana e autrice di programmi Mediaset di successo come "C'è Posta Per Te" e "Amici".