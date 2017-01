Maria De Filippi regina incontrastata del sabato sera

13:24 - Dopo lo straordinario successo dell’esordio della 17esima edizione di “C’è Posta per te”, lo show di Raiuno e il match calcistico di Serie A Juventus-Sampdoria non riescono ad arrestare la crescita del people show di Maria De Filippi, che cresce ancora ottenendo quasi 6 milioni di spettatori e superando il 25% di share.

“C’è posta per te” si aggiudica nuovamente il primato del sabato sera con il 25.66% di share pari a 5 milioni 728 mila telespettatori, mentre lo show di Massimo Ranieri su Raiuno si attesta al 19.42% di share. Il programma garantisce a Canale 5 la leadership in prima (share del 19.70%) e in seconda serata (share del 27.07%) e nelle 24 ore. Sul target più importante per gli investitori pubblicitari (15/64 anni) si allarga ulteriormente la forbice tra il programma Mediaset e quello Rai: “C’è posta per te” raggiunge una share del 27.07% , surclassando” Sogno e son desto” di circa 13 punti percentuali (14.19% di share).