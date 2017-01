Maria De Filippi: "Piango in segreto"

09:21 - Protagonista della tv da 21 anni, Maria De Filippi racconta a Tv Sorrisi e Canzoni riti scaramantici e segreti: "Tengo sempre tre caramelle da quando mi si azzerò la salivazione e indosso una collana con la Madonna". La conduttrice di "C'è Posta Per te" confessa: "Non piango in tv ma mi commuovo durante il colloquio in ufficio, quando arrivo in studio la storia e lo sfogo li ho già vissuti".

Maria assicura che la redazione segue le storie anche dopo: "Gli ospiti rimangono molto legati al programma, ci chiamano per raccontarci come si evolvono le storie". E svela il suo "segreto": "Sotto il mollettone della cartella ci sono sempre tre caramelle, è una abitudine che ho preso 21 anni fa, durante la prima registrazione della mia vita mi si azzerò la salivazione. Da allora...". Nessun ragazzo di "Amici" quest'anno andrà a Sanremo: "Sono sollevata, potrò guardare la finale senza essere troppo coinvolta nelle aspettative e nelle loro ansie". La De Filippi resta a Mediaset: "Ogni tanto girano bufale secondo cui me ne andrei in Rai, con Mediaset ho ancora un contratto di due anni".