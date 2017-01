Maria De Filippi e le canzoni dell'estate: "Mi piacciono Francesco Renga e Dolcenera"

13:06 - Maria De Filippi traccia un bilancio del "Coca-Cola Summer Festival", in onda in prima serata su Canale 5 il 7, 14, 21 e 28 luglio e registrata in questi giorni in Piazza Del Popolo a Roma. "C'è il pezzo di Renga che secondo me è bellissimo, - dice a Rtl 102.5 - quello di Dolcenera anche è molto bello, non parlo di Emma, Alessandra, Dear Jack, Moreno, perché sarebbe inelegante, anche Grignani è tornato forte, quello di un tempo".

"Secondo me la cosa più bella di quest’anno rispetto alla scorsa edizione - continua la De Filippi - è stato che in tanti noti hanno accettato di mettersi in gioco, si sono dati, hanno portato il loro pezzo per questa gara di gradimento del pezzo più amato dell’estate e questa è una bellissima novità perché li ho visti contenti di farlo, non con l’ansia di guardare la classifica con patema d’animo. Secondo me erano contenti, ed è una cosa bella per la musica, perché in realtà questi pezzi sono uno più bello dell’altro, poi il gradimento e chi vincerà è questione di gusto personale. Mi sembra una cosa bella che ci sia finalmente una commistione tra radio e televisione, una commistione che abbia un grande senso, perché si aiutano a vicenda. Se non ci fosse Rtl 102.5 con questa gara di gradimento e le radio che ti danno anche la classifica dei pezzi più ascoltati, questa sorta di gara non si sarebbe potuta fare".



Non sono mancati i grandi ospiti: "Io ho visto sia Laura Pausini che Biagio Antonacci, vedrò Fiorella Mannoia stasera, che si sono dati tanto, non solo nel loro pezzo, come è giusto che sia, ma ad esempio Biagio ha condotto parte della serata insieme ad Alessia Marcuzzi, si sono invertiti i ruoli, si è divertito, e Laura anche. E secondo me questo è dato anche dal fatto che quando fai una trasmissione in studio il cantante si sente un po’ fuori luogo, perché si sente in una scatoletta, poi le telecamere sono nettamente a vista, il pubblico non è certamente quello della piazza perché non puoi contenere tutte quelle persone. Mentre loro vanno a cantare in piazza e le telecamere è vero che ci sono, è vero che riprendono, ma si trovano nella dimensione più naturale, quindi hanno anche un atteggiamento diverso, si sentono più sereni, meno invasi. Poi questa edizione mi piace anche perché viene premiata la canzone e siccome deve essere il pezzo più ascoltato dell’estate è bello che in classifica in grassetto ci sia il nome della canzone e non del cantante".



Il "Coca-Cola Summer Festival" potrebbe sbarcare all'Arena di Verona per il gran finale?: "Ho visto Verona con i miei occhi piena e l’impatto è bellissimo, mi piacerebbe. Purtroppo non dipende neanche necessariamente dal dato Auditel ma da un periodo dell’Italia un po’ in difficoltà in generale, quindi dobbiamo sperare che tutto si riprenda e che si possa andare a Verona".