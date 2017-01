Margherita Zanatta: "Sono stata travolta da un'onda e mi sono rotta l'omero"

"Dovevano essere giorni sereni - continua Margherita - avevo un appuntamento con un ragazzo che mi piace (da poco è tornata single, ndr) e che non incontravo da tempo. Ho visto che il mare era agitato, ma non volevo fare una brutta figura con lui così mi sono tuffata. Ma all'improvviso un'onda mi ha travolta. Era un muro imperiale. Poi sono arrivate le altre onde, una dietro l'altra, e non ho capito più nulla".



Durante lo sballottamento la Zanatta ha perso anche il costume: "E' stato davvero imbarazzante, mi sono ritrovata nuda, la prima preoccupazione è stata quella di coprirmi, poi sono arrivati i dolori, atroci". Adesso l'ex gieffina è disperata, non riesce neppure a lavarsi: "Non posso scrivere, non posso truccarmi, non posso fare una ceppa... Non posso togliermi sto coso manco per lavarmi... dovevo anche organizzare il matrimonio della mia migliore amica che si sposa con mio fratello e non posso fare nulla.. un disastro".