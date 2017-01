Maradona ritratta: "Con la madre di Diego Jr. non fu rapporto occasionale"

11:10 - Si è conclusa la disputa tra Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra, la donna da cui 28 anni fa ebbe Diego Jr. Qualche tempo fa il Pibe de Ora aveva dichiarato che fu il frutto di un incontro occasionale, ma davanti ai giudici ha ritrattato questa versione spiegando che con la Sinagra fu amore. A "Pomeriggio Cinque" ha parlato la diretta interessata: "Sono felice, dimostra che io e mio figlio siamo persone serie".

"Noi abbiamo chiesto un risarcimento in seguito ad un comunicato del suo avvocato in cui diceva che ci aveva pagato un milione di euro e che il nostro rapporto era stato occasionale - ha spiegato la Sinagra - Lui si è presentato davanti ad un giudice e ha smentito tutto. Ha detto che non ha mai fatto questo comunicato e che non è vero che la nostra è stata una relazione occasionale".

Adesso che la verità è venuta a galla, la Sinagra non vuole continuare oltre e ha intenzione di lasciarsi alle spalle questa brutta vicenda: "Sono felice che Diego abbia avuto il coraggio di dichiarare determinate cose. Potevamo andare avanti e chiedere un risarcimento danni, ma a noi dei soldi non ce ne importa niente. Queste dichiarazioni sono l'unica cosa che conta".