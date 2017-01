Maradona chiede i danni alla serie "Gomorra"

16:53 - Maradona, attraverso il suo avvocato Angelo Pisani, annuncia battaglia alla fiction "Gomorra - La Serie" di Sky, girata nel quartiere napoletano di Scampia. Nel mirino la scelta di chiamare con il soprannome "Diego Armando Maradona" uno dei personaggi "negativi" (un killer) della serie, che in Italia dovrebbe andare in onda a partire da marzo.

Il calciatore - fa sapere Pisani - è intenzionato a chiedere alla magistratura di bloccare la diffusione della proiezione della fiction e un risarcimento di 10 milioni di euro, da devolvere in beneficenza, per usurpazione dell'immagine e per attacco alla sua notorietà, ottenuta per meriti sportivi.



"La serie tv sfrutta il nome e l'immagine di Maradona senza autorizzazione, senza consenso e senza diritti. Questo non lo consentiremo - assicura Pisani - chiederemo giustizia, il blocco della produzione e il divieto di diffondere la pellicola, per evitare che l'immagine di Maradona e di Napoli venga danneggiata. Se i produttori e gli artisti vogliono un soprannome per il killer usino il loro nome".



Pisani, che è anche presidente dell'VIII Municipalità di Napoli, che comprende Scampia, più volte, in passato, si è scagliato contro la fiction di Sky (destinata agli schermi in numerosi Paesi). "Ci dipinge come un quartiere di camorristi, narcotrafficanti e assassini", disse l'avvocato tempo fa.