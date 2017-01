Mara Venier: "Offesa da Arisa"

16:42 - Hanno scelto la stessa trasmissione televisiva per cantarsele. E' scontro tra Mara Venier ed Arisa, dopo che la cantante ha abbandonato il palco di "Domenica In" indispettita per un'intervista alla mamma. Così alle "Invasioni Barbariche" la vincitrice di Sanremo aveva parlato di "complotto", ora la conduttrice tv attacca sempre dalla Bignardi: "Mi sento offesa".

"Ero commossa ma anche arrabbiata perché io so come reagisce mia madre a certe cose - aveva detto Arisa - I miei genitori non sono felici quando vengono messi davanti alle telecamere. Quindi mi è dispiaciuto quando hanno fatto vedere l'intervista. Poi a me non piace piangere in televisione. Comunque io credo che il popolo italiano abbia molto di più da farsi raccontare rispetto a questi colpi di scena, gossip, complottismi. La televisione dovrebbe fare cultura, è deludente vedere sempre le stesse cose: le sorpresa che ti fanno, le improvvisate per farti commuovere... Perché dovevo piangere? Io ero e sono così felice: ho vinto Sanremo!".



La Venier però non ha gradito: "Ti pare che io faccio i complotti alla signora Pippa? Io ho fatto una cosa carina o almeno pensavo di farla. Oltretutto quell’intervista era stata fatta da un Tg". Poi Mara rincara la dose: "Ti ha detto in puntata che il popolo italiano si merita cultura, e ha ragione. Mi sono fatta passare tutte le cassette con le puntate di X Factor. Te la ricordi quella sfuriata della Pippa contro Simona Ventura con quella bella parolaccia? Ecco, quella è la cultura della signorina Pippa!". D'altronde, la Venier è pur sempre la suocera della Ventura.