Mara Venier: "Io ad Amici? Chissà..."

11:22 - Mara Venier ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla televisione: "Non avere impegni incombenti mi dà un senso di grande libertà". A farle cambiare idea, come confessa al quotidiano Libero, potrebbe essere "un programma di interviste in seconda serata o le candid camera". E fare il giudice ad "Amici"? "Maria (De Filippi, ndr) lo scorso anno mi aveva proposto di farlo ma alla fine non se ne fece nulla, adesso chissà".

Ma per ora sono solo pensieri e progetti nel cassetto. "Non voglio tornare, - conferma la conduttrice -, voglio godermi la mia libertà. Sulla decisione di defilarmi pesa infatti una delicata situazione personale. Bisogna sapersi fermare, quando si è in tempo, quando farlo può ancora renderti felice perché magari ti regala emozioni, ruoli che hai accantonato da tempo".