Mara Maionchi: "Basta talent show"

12:56 - Dopo "X Factor", "Amici" e "Io Canto", Mara Maionchi si prende una pausa dalla tv. Il giudice più famoso dei talent musicali al settimanale Vero assicura che il piccolo schermo non le manca: "Preferisco stare con il mio nipotino". Ma la discografica lascia una porta aperta: "Se dovesse arrivare una proposta...". The Voice? "Non credo che i talent abbiano bisogno di me in questo momento".

"La tv all'interno del mio percorso professionale - sottolinea - è stata una tappa del tutto eccezionale. Avevo scelto di prendere parte a dei talent per la mia competenza in fatto di musica. Oggi però mi diverte di più la radio. Mi piace confrontarmi su argomenti che riguardano tutti, ad esempio le tasse".



Mara è pronta a concedersi un po' di riposo a Forte dei Marmi: "Per stare con il mio adorato nipotino Niccolò". La tv può attendere.