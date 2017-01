Mara Adriani, lettino bollente

13:04 - Basta un po' di sole e Mara Adriani... si spoglia. L'ex gieffina dalla carnagione mulatta regala un siparietto bollente sulla spiaggia di Fregene. Prima si toglie il pezzo sopra del costume mostrando la schiena ai paparazzi poi si gira, regalando un primo piano del suo tonico lato B. Non contenta, una volta a pancia sotto, solleva quel tanto che basta il busto regalando il suo primo topless della stagione...

Stessa spiaggia, stesso mare. Sì perché non è certo la prima volta che Mara regala ai fotografi un panorama da urlo. Sempre a Fregene, la scorsa estate, era stata pizzicata insieme ad un uomo misterioso e con il décolleté in bella vista. Quest'anno, però, a farle compagnia, c'è solo un libro e i flash insidiosi dei fotografi. Dopo la fine della storia d'amore con Ferdinando Giordano - anche lui ex concorrente del reality ma di una diversa edizione - nel cuore della sexy Mara non è "approdato" nessuno. Lei, nel dubbio, mostra le sue doti... Chissà che il principe azzurro non si nasconda nel lettino vicino.