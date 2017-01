Manuela Arcuri: "Rapporti violenti con Gabriel Garko"

09:08 - Torna su Canale 5, più combattiva che mai, Manuela Arcuri. Ne "Il Peccato e la Vergogna 2" - dal 10 gennaio in prima serata -, al fianco di Gabriel Garko, interpreta Carmen, una donna forte e carismatica. Un ruolo che, come spiega all'Ansa, ha amato molto: "Con Gabriel c'è una grande sintonia, lavoriamo insieme da tanti anni. Nelle ultime fiction abbiamo rapporti violenti, Nito Valdi me ne combina di tutti i colori...".

"Vito non mi da tregua - racconta Manuela - spero che nella prossima serie che gireremo insieme ci sia una bella storia d'amore. All'inizio eravamo la coppia televisiva del grande amore. Noi tentiamo di dare il meglio di noi stessi al pubblico. Le lunghe serialità sono sempre molto faticose, le persone da casa non se lo immaginano, lavoriamo molte ore al giorno".



Manuela è al settimo cielo, più bella che mai, come tutte le donne in dolce attesa: "E' l'anno più memorabile della mia vita, quello della svolta. Il bambino è in arrivo, sono al quinto mese, è un maschietto, nascerà ai primi di maggio. Il nome è la scelta più difficile, con il mio compagno Giovanni di Gianfrancesco abbiamo una lunga lista che cambia ogni giorno, vorrei un nome non comune, ma non straniero, il nome è per tutta la vita. Vedremo...". Nozze in vista? "Non nell'immediato, per il momento pensiamo alla nascita del bambino, più in là sarebbe giusto coronare ufficializzare la nostra famiglia anche per il rispetto di nostro figlio". Dopo la gravidanza la Arcuri tornerà sul set per girare la seconda stagione di Pupetta Maresca.