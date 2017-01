Manuela Arcuri: "Divento mamma e dico basta ai ruoli tragici"

11:05 - Per anni ha appassionato gli spettatori con eroine forti e disperate, ma adesso Manuela Arcuri ha voglia di cambiare genere. La gravidanza l'ha resa meno dura e battagliera, tanto che l'attrice ha deciso di virare su ruoli più tranquilli. "Dopo Il peccato e la vergogna e Pupetta ho voglia di recitare in qualcosa di più leggero - ha svelato a "TV Sorrisi e Canzoni" - E poi mi piacerebbe lavorare anche a uno show tv".

La seconda stagione de "Il peccato e la vergogna" si è conclusa con la morte dei due protagonisti Carmen (Manuela Arcuri) e Nito (Gabriel Garko); una scelta che ha scioccato non poco il pubblico della fiction: "Tutti i fan ci sono rimasti male e a dire il vero anch'io, Carmen è stato un personaggio bellissimo da interpretare. Ho scoperto soltanto durante le riprese come sarei stata uccisa (l'auto su cui era a bordo salta per aria ndr.), certo che morire così ha sconvolto un po' tutti".



Manuela non sarà quindi presente nella terza stagione della fiction, che si concentrerà sui figli Giulio (Christopher Leoni) e Vittorio (Massimiliano Morra), ma tornerà sul piccolo schermo con "Il bello delle donne": "Sono molto contenta di entrare nel cast, un ruolo nuovo è sempre stimolante per un attore".



Nell'attesa di tornare al lavoro, l'attrice si concentra sulle esigenze del futuro bambino: "Mi godo questo momento magico: leggo manuali sulla gravidanza, faccio ginnastica, massaggi e sto scegliendo la cameretta, il fasciatoio, la carrozzina... è un periodo bellissimo".