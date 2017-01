Manuela Arcuri a "Domenica Live": "Dopo il figlio sposo il mio Giovanni"

13:23 - A maggio diventerà mamma di un maschietto, ma tra i progetti di Manuela Arcuri c'è anche il matrimonio. Nel mondo delle fiction lei e Gabriel Garko sono ormai una coppia rodata, ma fuori dal set ama solo il suo Giovanni. "Adesso mi dedico solo al bambino, magari il prossimo anno mi sposo, anche se in realtà lui non me l'ha ancora chiesto - ha svelato l'attrice a "Domenica Live" - Sogno il classico matrimonio in chiesa ".

Un bambino cercato a lungo dalla coppia, che già da diversi mesi pensava di allargare il nido: "Lo volevamo tanto, è un annetto che ci provavamo, che ne parlavamo e che pensavamo di fare famiglia. Facevo spesso i test di gravidanza e quando è uscito positivo sono impazzita dalla felicità. Ho sentito l'adrenalina salire dentro di me. La sera poi ho organizzato una cenetta e gliel'ho detto".



La storia con Giovanni non è però sempre stata rose e fiori visto che la coppia è stata lontana per un lungo periodo: "Ci siamo lasciati per quasi due anni. Ci siamo rivisti per il mio compleanno perché avevamo amici in comune e quando l'ho visto mi sono sentita davvero felice, mi ha fatto piacere tornare a parlare con lui. Dopo quella volta ci siamo risentiti, abbiamo iniziato a frequentarci di nuovo ed è riscoccata la scintilla".