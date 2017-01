Maitland Ward, che nude look!

13:19 - Più nude look di così Maitland Ward non poteva. Al Comic-con di Long Beach, la convention Usa dedicata a cinema e fumetti, per non passare inosservata l'attrice 38enne si è presentata prima con un abito bianco fatto solo di fasce, senza reggiseno e con parrucca arancio, poi direttamente in costume. D'altronde dopo il ruolo di Jessica Forrester nella soap Beautiful dal 1994 al '96 di lei si sono perse le tracce. Meglio rinfrescare la memoria...