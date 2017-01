Magnolia: "Nessuna irregolarità sul vincitore di Masterchef"

17:55 - Magnolia S.p.A., la società di produzione di MasterChef Italia "smentisce categoricamente qualunque irregolarità nella diffusione del nome del vincitore della terza edizione del programma, la cui proclamazione è stata annunciata in diretta tv lo scorso giovedì 6 marzo". A scatenare la polemica l'agenzia Bet1128, che poche ore prima della finale dice di aver ricevuto e rifiutato grosse scommesse sospette che davano come vincitore Federico Ferrero.

"La busta - si legge in una nota - è stata sigillata il 27 luglio scorso al termine delle registrazioni alla presenza del notaio Eleonora Sciarrone che ha garantito il regolare svolgimento della procedura. La stessa busta è stata poi consegnata il 6 sera pochi secondi prima della messa in onda, dallo stesso notaio direttamente nelle mani di Carlo Cracco".



"Le uniche persone a conoscenza del nome contenuto nella busta aperta in diretta televisiva e davanti al vasto pubblico presente ai Magazzini Generali di Milano - si precisa ancora - erano i tre giudici del programma che hanno scelto il vincitore tra i due finalisti dell'edizione, e i soli responsabili diretti del programma di Magnolia".



Sky e Magnolia - prosegue la nota - depositeranno un esposto alla magistratura in merito a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal responsabile della società Bet1128 sulle presunte anomalie nelle scommesse, chiedendo peraltro "di poter accedere all'elenco di chi ha piazzato nelle ultime ore prima della finale scommesse che possano apparire irregolari".