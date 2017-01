Madonna come Daenerys Targaryen di "Game of Thrones"

15:33 - Madonna ha voluto festeggiare la festa del Purim, una delle ricorrenze ebraiche più famose e divertenti per i bambini, con un travestimento speciale. Sui social la cantante è apparsa come la principessa Daenerys Targaryen del telefilm cult "Game of Thrones". Corsetto di cuoio, una parrucca bionda e un paio di mini-sputafuoco draghi sulle spalle, la cantante a 55 anni ha stupito ancora una volta.

La cantante poi condiviso un'altra foto mettendosi in posa accanto a qualcuno vestito come un inquietante Gesù Cristo. La festa ebraica di Purim viene celebrata ogni anno con una festa in cui ci si traveste. Si commemora la liberazione del popolo ebraico nell'antico impero persiano. Madonna è seguace della Kabbalah dal 1997.