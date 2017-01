Maddalena Corvaglia, sexy sott'acqua

10:52 - Alla fine, nella gara con Federica Nargi, a spuntarla è stata Maddalena Corvaglia che ha vinto la prima edizione di "Si può fare". L'ex velina ha dato prova delle sue capacità e della preparazione atletica esibendosi in una provocante pole dance e poi con la Water Bowl, che consiste in acrobazie sott'acqua. La showgirl lo ha già dimostrato a "Jump", quando si tratta di mettersi in gioco non si tira indietro. Senza dimenticare però il lato sexy...