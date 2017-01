Luciana Littizzetto travolge C'è Posta per Te

12:11 - "C'è Posta per Te", dopo la vittoria degli ascolti sabato scorso, torna sempre in prima serata su Canale 5 sabato primo febbraio condotto da Maria De Filippi. Ospiti in studio Luciana Littizzetto che farà una sorpresa molto speciale al pubblico. E anche Marco Bocci, ossia Domenico Calcaterra protagonista assoluto della fiction "Squadra Antimafia", e il grande campione mondiale di sci Giorgio Rocca.

I racconti della gente comune emozionano gli italiani da ben 17 edizioni e hanno permesso al più celebre dei people show di essere esportato in 24 nazioni tra cui Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e America.