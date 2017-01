30 gennaio 2014 Luca Zingaretti, passione alle stelle: "Con Luisa ogni ora è buona..." Dieci anni fa ha sposato Luisa Ranieri e in camera da letto va ancora a gonfie vele Tweet google 0 Invia ad un amico

09:56 - Lontano dai riflettori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri quest'anno festeggiano dieci anni d'amore. La passione tra loro non si è mai affievolita in tutti questi anni e, anzi, si rinnova di giorno in giorno. "L'anniversario è tutte le mattine. La guardo negli occhi e capisco se il rapporto sta andando nella giusta direzione - svela l'attore a "Vanity Fair" - Non si può dire cosa succede al mattino, ogni ora è buona..."

"Siamo due vasi comunicanti, in grande equilibrio - aggiunge la Ranieri - I compiti un po' li fa uno un po' l'altro, senza attribuzioni rigide. Io sono cresciuta in una famiglia matriarcale e sono bella determinata. Anziché scontrarci ci sosteniamo sempre, anche senza bisogno di dirci o chiederci le cose".



E per amore della sua Luisa, il riservato Commissario Montalbano potrebbe anche darsi al tango. "Io sono un orso, non sono capace di dimenarmi selvaggiamente in un locale. Anche se da quando sto con lei lo rivaluto, ha un modo di ballare che mette allegria. Ora vorrei fare un corso di tango "