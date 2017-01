Luca Toni: "Auguri alla nostra Italia"

11:22 - Venerdì 6 giugno, intorno a mezzanotte su Canale 5, nuovo appuntamento con "Hit The Road Man" il magazine tv di Pascal Vicedomini che accende i riflettori sui grandi protagonisti del cinema, della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti c'è Sting che parla della sua famiglia, dei prossimi impegni col musical "The Last Ship". Luca Toni alla vigilia di Brasile 2014, ricorda la sua esperienza e fa gli auguri alla Nazionale di Prandelli.

E ancora Arnold Schwarzenegger commenta la sua esperienza politica e il rinnovato amore per il mestiere dell'attore. Tony Servillo racconta la gioia per l'Oscar vinto con “La Grande Bellezza” e l'emozione per la cittadinanza onoraria attribuitagli dalla città di Napoli. Sofia Loren parla del suo rinnovato amore per l'Italia alla vigilia dell'ottantesimo compleanno. Eros Ramazzotti svela il segreto della longevità del suo successo trentennale e la sua trasformazione caratteriale.