Luca Marin, drag queen per una notte

11:46 - Il nuotatore Luca Marin ha spiazzato tutti durante l'ultima puntata di "Si può fare". Il ventottenne siciliano si è cimentato in una prova musicale speciale: si è trasformato in una drag queen per incantare la platea sulle note di "I Love You Baby", uno dei successi di Gloria Gaynor. Trucco pesante, parrucca e gambe in mostra, Marin ha dato il massimo per risultare credibile. E il pubblico sembra aver molto gradito...