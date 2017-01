Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si separano... solo in vacanza

09:00 - Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono una delle coppie comiche più longeve della tv, ma d'estate preferiscono fare vacanze separate. Luca è volato in Sardegna con la Velina mora Ludovica Frasca, con cui fa coppia fissa da qualche mese, per una vacanza tutta sport e mare. Paolo ha deciso invece di godersi un po' di relax in spiaggia e il settimanale "Tutto" l'ha pizzicato ad Ibiza, in compagnia di moglie e figlia.

Luca ha scelto di passare le vacanze insieme a Ludovica (20 anni più giovane di lui) per provare con la Velina il brivido dell'equitazione e del surf. Vacanze decisamente più tranquille per Paolo, che ha approfittato del tempo libero per godersi la sua famiglia. Sulla spiaggia di Ibiza il comico prende il sole accanto alla moglie Sabrina, stando sempre attento a non perdere di vista la figlia Lunita Maria.