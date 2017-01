Loretta Goggi: "Sanremo? Lo rifarei con Carlo Conti"

11:22 - Ha già calcato il palco di Sanremo per ben due volte: nel 1981 quando come cantante arrivò seconda con "Maledetta primavera" e nel 1986 nella veste di presentatrice. Bene, dopo quasi trent'anni Loretta Goggi potrebbe tornare all'Ariston: "E' un'esperienza che ho già vissuto da sola, non mi dispiacerebbe rifarla insieme a Carlo Conti (che condurrà il Festival nel 2015, ndr), con lui mi trovo benissimo", ha detto l'artista all'Ansa.

D'altronde è stato lo stesso presentatore a convincere la Goggi a ritornare in tv, ospite dello show di Raiuno "I migliori anni", dopo la scomparsa del marito Gianni Brezza e sempre insieme a Conti è stata protagonista, nelle vesti di giurata, del varietà "Tale e quale show". "Dopo i girotondini e il Popolo Viola, in Italia c'è un nuovo partito, quello di chi vuole Loretta Goggi a Sanremo. A questa richiesta, però, mancano ancora un po' di firme perché possa andare a buon fine", ha ironizzato lei stessa al Salone del Libro di Torino. Insomma, la voglia di tornare al Festival c'è, adesso manca solo l'ufficialità.