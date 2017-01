17 marzo 2014 Lorenzo Crespi è tornato a Roma: "In comunità hanno capito chi fossi davvero" L'attore nella Capitale per curarsi ed ha incontrato come volontario i ragazzi disagiati Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:01 - Lorenzo Crespi settimana scorsa a "Domenica Live" con Barbara d'Urso aveva confessato di avere un problema ai polmoni e aveva espresso il desiderio di lasciare Messina per curarsi a Roma. L'altro desiderio era andare in una comunità ad aiutare i ragazzi disagiati. Detto, fatto. Crespi si trova a Roma, ha incontrato Maurizio Costanzo che l'ha incoraggiato ed è andato in comunità come volontario: "In 20 minuti i ragazzi hanno capito tutto di me".

Dunque Lorenzo Crespi dopo il suo accorato appello ha avuto tante offerte di ospitalità per Roma. Al momento l'attore si trova in un albergo con il suo cane. Crespi ha anche incontrato Maurizio Costanzo che considera come un padre. Ma la felicità di Lorenzo si è incrinata alla notizia che anche la madre ha un enfisema polmonare. Lui ha promesso però che le starà vicino in questa battaglia.