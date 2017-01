Lorenzo Crespi a Domenica Live: "La Arcuri mi ha lasciato quando mi sono ammalato"

12:26 - "Siamo stati insieme un anno quando lei aveva 17 anni e mezzo e io 22. L'avevo conosciuta a casa del regista Pappi Corsicato perché stava cercando una ragazza che facesse il ruolo di mia sorella...". E' iniziata così la love-story tra Manuela Arcuri e Lorenzo Crespi che, a Domenica Live, racconta di essersi innamorato dell'attrice che lo lasciò in seguito ad un malore che lo obbligò ad allontanarsi dal set di Carabinieri.

Una dichiarazione inaspettata da parte dell'attore che attualmente si trova a Roma e lavora in comunità. Abbronzato e sereno come non si vedeva da tempo, Crespi sembra aver ritrovato non solo la voglia di vivere ma anche quella di raccontarsi.



Così, stuzzicato dalla conduttrice Barbara d'Urso, parla per la prima volta della sua storia d'amore con Manuela Arcuri, finita a causa di un piccolo incidente di salute dell'attore. "Nel 2001 sono stato colpito da una stenosi del canale e quindi ho lasciato Carabinieri perché dovevo stare fermo un anno e mezzo. Proprio in quel momento è finita anche con Manuela perché lei era giovane e doveva fare la sua strada, l’ho lasciata libera di andare e se ne è andata...".



Nessun rancore, però, da parte di Crespi che parla dell'attrice e futura mamma con affetto: "Lei è una persona che non potrò mai dimenticare e spero che io sia lo stesso per lei. Colgo l’occasione per farle gli auguri per il bambino!".