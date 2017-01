Liz Solari nuda, "Benvenuti a... letto"

11:43 - Liz Solari fa girare la testa in uno shooting ad alto tasso erotico per la rivista Dmag. L'attrice argentina che nei panni di Pilar in "Benvenuti a tavola – Nord vs Sud", seduceva con semplicità e un volto acqua e sapone, svela in questi scatti una sensualità da femme fatale. Immortalata in bianco e nero e senza vestiti, dà il meglio di sé.

Sommelier per fiction, era una pudica mamma single nella serie tv di Canale 5, ma nella vita reale di pudore ne ha ben poco. Asciutta ma formosa, esibisce sfacciatamente la curva perfetta del fondoschiena e il décolleté prosperoso. Bionda e con gli occhi azzurri, l'attrice ha però il calore latino delle sue origini sudamericane.