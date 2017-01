Lindsay Lohan maestra di pole dance allo show di Alan Carr

15:41 - Abitino nero, capelli sciolti e un'indubbia maestria nel muoversi attorno al palo. Lindsay Lohan ospite allo show di Alan Carr mostra il suo talento come ballerina dilettandosi in qualche mossa di pole dance. Nuova vita? A quanto pare no... Nonostante sia da poco rientrata dall'ennesimo rehab, la Lohan avrebbe già dato i primi segni di "cedimento" dimenticandosi le battute sul set di "2 Broke Girls".

Non c'è pace nella vita, e nella carriera, della bionda americana. L’attrice è stata chiamata nei giorni scorsi al suo primo impegno professionale dopo l’uscita dal rehab: l’interpretazione di un cameo nella sit-com “2 Broke Girls” (in Italia in onda in prima tv su Joi – Mediaset Premium ogni martedì in prima serata), nei panni di una futura sposa assai indecisa se salire all'altare.



Cinque battute in tutto, una passeggiata, eppure pare che ci siano voluti ben cinque "ciak". Non solo. Stando ad alcune indiscrezioni da parte di chi era presente sul set, la Lohan si è anche dimostrata poco professionale dato che il suo cellulare si è messo a squillare durante le riprese, costringendo l'attrice a rispondere, interrompendo ancora una volta le riprese. A difenderla, però, ci hanno pensato le colleghe Kat Dennings e Beth Behrs che su Twitter hanno smentito tutto, affermando che Lindsay si era comportata in modo eccellente. L'ennesimo scandalo o solo qualche spettatore con il dente avvelenato?



Vizi di famiglia - La Lohan, però, ha problemi ben più gravi a cui pensare. Sua madre, Dina, è stata recentemente accusata di guida in stato di ebrezza. La polizia aveva fermato la donna a settembre per eccesso di velocità a New York e, alla prova dell’alcol-test, la mamma dell'attrice era risultata fuori norma del doppio rispetto ai limiti consentiti. Il procuratore ha chiesto per lei 100 ore di comunità e una multa di 3000 dollari. La sentenza è attesa per il 3 giugno. L’avvocato difensore ha consegnato agli atti la difesa della donna chiosando che “si tratta di una brava persona, la sua vita è stata dedicata a crescere i suoi 4 figli”, Lindsay compresa...