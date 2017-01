Lindsay Lohan: "Ho scritto una sex list"

11:06 - Tutto vero. Lindsay Lohan ha davvero scritto una sex list, con tutti i suoi uomini. Ad ammetterlo è la stessa attrice, la più trasgressiva di Hollywood, ospite della trasmissione americana "Watch What Happens Live". "L'ho fatto quando ero in rehab", ha confessato la bad girl. Ora è caccia ai nomi, anche se alcuni, da Justin Timberlake a Joaquin Phoenix e Adam Levine, erano già circolati.

Il magazine "In Touch" ha infatti già pubblicato una lista "rubata" con molti personaggi celebri, in cui compaiono anche Colin Farrell, Jamie Burke, Evan Peters, Orlando Bloom e James Franco, che però ha negato. Lindsay non ha confermato ne smentito, ha solo dichiarato: "E' una cosa molto personale, ed è davvero un peccato che sia diventata una cosa pubblica". Un peccato soprattutto per i diretti interessati.