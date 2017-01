Lindsay Lohan: "Ho avuto un aborto spontaneo"

12:03 - Mentre spunta il video in bianco e nero del backstage del nuovo servizio ad alto tasso erotico di Lindsay Lohan per la rivista "Kode", l'attrice è un fiume in piena. Dopo aver ammesso che la sex list esiste con i nomi di tutti i suoi partner amorosi, nel suo reality show confessa un altro particolare inedito e stavolta drammatico che riguarda la sua vita privata: "Ho avuto un aborto spontaneo".

Durante l'ultima puntata di "Lindsay", in onda sul canale Own di Oprah Winfrey, la star 27enne ha spiegato che l'aborto è stato il motivo per cui ha dovuto interrompere la sua partecipazione al programma, poiché in quei giorni era "malata e incapace di muoversi". La Lohan non ha voluto rivelare chi fosse il padre e a che punto della gravidanza si trovasse al momento dell'aborto. Insomma, i guai e dolori per la bad girl di Hollywood non finiscono mai.