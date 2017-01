Lindsay Lohan distrugge un'auto per How I Met Your Mother

11:36 - Quando c'è da trasgredire Lindsay Lohan di certo non si tira indietro. no, stavolta niente nudi, alcol o droga. Semplicemente l'attrice ha deciso di distruggere un'auto per protestare contro la chiusura della sitcom "How I Met Your Mother". A spronarla è stato l'amico Billy Eichner che non accetta proprio la fine della serie tv. E il video, che la immortala alle prese con un martello e con tanto di casco, è finito subito in Rete.