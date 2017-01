Lidia Schillaci: "Dopo Eros Ramazzotti, Elisa e Max Pezzali ora corro da sola"

09:03 - E' arrivata seconda ma è stata la vincitrice morale del talent show di Italia Uno "Operazione Trionfo", poi vinto da Bruno Cuomo. Lidia Schillaci in questi dodici anni ha calcato il palco accompagnando nei cori artisti come Eros Ramazzotti, Elisa e Max Pezzali. "Ora guardo al futuro e inizia una avventura nuova", dice a Tgcom24. "Mare Blu" fa da apripista al nuovo cd, prodotto da Mariella Nava, e forse c'è il Festival di Sanremo all'orizzonte.

"Mare Blu" è scritto da Carlo Mazzoni, con il coordinamento di Fulvio Mancini e la produzione di Antonio Coggio. La canzone sancisce la nuova collaborazione tra Lidia Schillaci e l'etichetta Suoni dall'Italia, creata da Mariella Nava.



Quando hai incontrato Mariella Nava?

E' stato un incontro insolito. Ci siamo conosciute durante una udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro, dopo lo scambio di contatti abbiamo iniziato a pensare a qualche collaborazione e alle canzoni.



Com'è caduta la scelta di "Mare Blu"?

Mi sono letteralmente innamorata di questo pezzo di Carlo Mazzoni, che ha scritto anche per Adriano Celentano tra gli altri.



Perché?

Parla di lasciarsi alle spalle il passato per guardare il futuro.



E' anche il momento che stai attraversando ora?

Sì perché dopo tanti anni passati sul palco con grandi artisti come Eros Ramazzotti, Max Pezzali e Elisa è giunto il momento di camminare da sola. Stiamo pensando a un disco che abbia delle belle canzoni scritte anche da altri autori e non solo da me. Vorrei emozionarmi ed emozionare le persone che l'ascolteranno.



Punti al Festival di Sanremo?

E' un mio grande desiderio. Ci penseremo quando sarà il momento.



Tra gli autori dei brani ci saranno anche Eros, Max o Elisa?

E' prematuro per dirlo (scoppia a ridere, ndr) vedremo...



Cos'è rimasto della Lidia di "Operazione Trionfo" del 2002?

La voglia di vedere la vita in maniera pulita, limpida e vera. Negli anni devo dire che ho guadagnato anche tantissima forza.



Con chi sei rimasta in contatto dei tuoi ex compagni di viaggio?

Daniele Di Marco e tramite Facebook con Alessandra Surano, ci scambiamo spesso le nostre impressioni musicali.



Oggi non mancano i talent show, cosa consiglieresti a un giovane che vuole affacciarsi alla musica?

Il talent è sicuramente una strada importante e una grande opportunità ma deve anche esserci la possibilità, secondo me, di intraprendere questo percorso su altre vie. Rispetto i talent show ma è anche vero che noto un certo appiattimento artistico tra i ragazzi, manca una certa originalità.



Chi apprezzi particolarmente tra chi è uscito dai talent?

Marco Mengoni perché dà un concreto e valido apporto artistico in tutto quello che fa.